В Эстонии объявлен траур

Правительство Эстонии объявило траур в связи с гибелью десяти детей в пожаре, случившемся в детском доме в городе Хаапсалу, сообщает РИА "Новости". В понедельник по всей стране будут приспущены государственные флаги, сообщила пресс-служба правительства.

По предварительным данным спасателей, погибли десять воспитанников детского дома. В больницу были доставлены еще десять детей и один взрослый. В общей сложности в здании находилось 37 детей и девять взрослых.

Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, находившийся в Петербурге на открытии отреставрированной эстонской церкви, а также эстонское правительство выразили свои соболезнования семьям и близким детей, погибших при пожаре.

В детском доме на улице Кастани в Хаапсалу проживали сироты и дети, от которых отказались родители. Все воспитанники детского дома - дети с тяжелой или глубокой степенью инвалидности. Многие из них для передвижения пользуются инвалидными креслами. Детский дом, в котором произошел пожар, был открыт в 1950 году.