"Дорожный контроль" требует законного реагирования

Члены общественной организации «Дорожный контроль» передали министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЁВУ и прокурору Одесской области Игорю ПРОЦЕНКО заявление о противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел в отношении одесского автомобилиста Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО.

Об этом сообщил УНИАН Александр СЛАВСКИЙ - адвокат 27-летнего автомобилиста, которого инспекторы ГАИ остановили 12 февраля в 3.30 в Одессе рядом с перекрестком улиц Новосельского и Преображенской. Как указывается в заявлении общественной организации, при этом работники ГАИ «остановили свой служебный автомобиль непосредственно на перекрестке, чем создали преграды дорожному движению и угрозу совершения ДТП».

Как отмечается в документе, копия которого передана агентству УНИАН, уже «этими действиями сотрудники милиции нарушили п.15.9 Правил дорожного движения и п.15.3 приказа МВД Украины №111 от 27.03.2009 года».

После этого, «в нарушение конституционного права гражданина на свободу передвижения и личную неприкосновенность, работники милиции доставили водителя в Портофранковское отделения Приморского РОВД Одессы, сославшись на подозрение относительно использования фальшивой доверенности на право управления транспортным средством».

Однако, отмечается в документе, при этом «протокол о задержании, вопреки требованиям ст.261 КУоАП, не оформляли. Хотя гражданина Д.ГОВЕРДОВСКОГО в отделении милиции удерживали до 12-и часов, на это время судья Приморского райсуда Одессы Виктор ИВАНОВ назначил рассмотрение дела об административном правонарушении».

Кроме того, после доставки водителя в отделение милиция вообще не осуществляла проверку по подозрению об использовании Д.ГОВЕРДОВСКИМ якобы поддельной доверенности, хотя должна была совершить проверку, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, говорится в заявлении.

«Вместо этого в помещении Портофранковского отделения милиции были составлены административные протоколы по ст.126 и 185 КУоАП», констатируется в заявлении.

Поскольку нет никаких процессуальных документов о проведении проверки фальшивости документа, то получается, что «сотрудники горГАИ фальсифицировав основание для доставки Д.ГОВЕРДОВСКОГО в отделение милиции, совершили это противоправно», отмечают в общественной организации «Дорожный контроль».

В заявлении, подписанном адвокатом А.СЛАВСКИМ, Д.ГОВЕРДОВСКИМ, его отцом Николаем ГОВЕРДОВСКИМ, другими участниками ГО «Дорожный контроль», также указывается, что после изъятия у автомобилиста документов на право управления автотранспортным средством «работники ГАИ требовали от водителя Д.ГОВЕРДОВСКОГО проехать в отделение милиции, подстрекая таким способом к совершению правонарушения – управлению транспортным средством без документов на право управления».

В документе отмечается, что Д.ГОВЕРДОВСКОГО, вопреки требованиям ст.61 Конституции Украины, было привлечено к ответственности дважды - за одно и то же деяние: «В Портофранковском отделении милиции на водителя Д.ГОВЕРДОВСКОГО составили протоколы за совершение административных правонарушений по ст.126 КУоАП за непредоставление документов, которые подтверждают право управления транспортным средством, и по ст.185 КУоАП - за злостное неповиновение законным требованиям милиции в виде непредоставления документов, подтверждающих право управления транспортным средством».

Между тем, говорится в заявлении, «Основной Закон определяет: никто не может быть дважды привлечён к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение – поэтому действия работников милиции и судьи В.ИВАНОВА о привлечении к административной ответственности дважды за одно и то же деяние противоречат действующей Конституции».

В совершении отмеченных действий, кроме инспекторов ДПС, принимала участие группа должностных лиц, а именно заместитель начальника отдела ГАИ Одессы подполковник В.НИКИФОРОВ, заместитель начальника Управления ГАИ Одесской области полковник И.МАЛОМУЖ, ответственный по отделу ГАИ Одессы подполковник А.ПОЛИЩУК, ответственный по Управлению ГАИ Одесской области майор А.КРАВЧУК, а также лица, которые представились ответственными Управления внутренней безопасности УМВД Украины в Одесской области и помощник ответственного по облУВД, заявляют в ГО «Дорожный контроль».

Причем, сказано в заявлении, «скорость прибытия на место остановки автомобиля и организованность этой группы указывает на то, что эта группа должностных лиц действовала сообща, а, следовательно, - по предварительному сговору». Авторы документа настаивают на проведении прокуратурой и МВД «проверки указанных в документе фактов о совершении преступления и привлечении к ответственности лиц, которые нарушили действующее законодательство Украины и грубо проигнорировали соблюдение прав человека».

Как сообщалось, 12 февраля активиста общественной организации «Дорожный контроль» Д.ГОВЕРДОВСКОГО, который снял в Одессе видео об инспекторе ГАИ и «телячьем языке», задержали на пять суток за якобы фальшивые документы на автомобиль.