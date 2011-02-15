Гриценко: Янукович был против ТО, а Тимошенко защищала интересы ГАИ

Народный депутат, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО надеется, что Верховная Рада 16 февраля поддержит инициированный им законопроект об отмене государственного техосмотра частного автотранспорта (№5066).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Как отмечает политик, в среду, 16 февраля, парламент будет голосовать за указанный законопроект уже во второй раз. Он напомнил, что первая попытка оказалась неудачной: проект закона №4014 от 4 февраля 2009 года был отклонен парламентом 11 июня 2009 года.

Анализируя результаты голосования, А.ГРИЦЕНКО отметил, что поддержали отмену техосмотра часть фракции НУ-НС (24 голоса), коммунисты (24), Блок Литвина (20) и большинство регионалов (119).

Также автор законопроекта обращает внимание, что за отмену техосмотра высказались нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и его нынешнее окружение на Банковой, члены правительства, руководители ведомств, губернаторы, руководители фракции.

«Команда ЯНУКОВИЧА отдала голоса за отмену техосмотра», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что против были фракции Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что профильный парламентский комитет, который возглавляет представитель БЮТ, рекомендовал ВР проголосовать за отмену техосмотра.

«К сожалению, команда ТИМОШЕНКО решила тогда защитить интересы десяти тысяч офицеров ГАИ. Вместо того, чтобы защищать девять миллионов частных водителей – от коррупции, поборов, унижений и произвола целой дивизии гаишников», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он объяснил, что целью законопроекта является полная и окончательная отмена техосмотра, а не замена его “другими коррупционными схемами, как предлагают в действующем правительстве”.

А.ГРИЦЕНКО считает, что теоретически шансы на принятие законопроекта №5066 есть.

«С одной стороны, провластное большинство, которое называет себя ответственным и последовательным, должно было бы подтвердить свою позицию, и так же, как полтора года назад, проголосовать «за». По крайней мере, в первом чтении», - считает он.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что несколько недель назад В.ЯНУКОВИЧ публично потребовал от МВД отменить техосмотр и прекратить издевательство над водителями. Президент даже «показал желтую карточку» министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ, который, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, тормозит этот процесс, отметил депутат.

«Что касается оппозиции, то думаю, что в своем большинстве она встанет на сторону водителей и проголосует за лишение государства этой взяткоемкой функции – против коррупции, обмана, издевательств над людьми и миллиардных поборов со стороны гаишников”, - сказал он. В то же время, по мнению А.ГРИЦЕНКО, на пути принятия законопроекта могут встать технические моменты.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в день рассмотрения – среду – традиционно повестку дня формирует оппозиция, а провластное большинство также традиционно «в режиме «по сокращенной процедуре», друг за другом уверенно проваливает законопроекты, внесенные «чужими», оппозиционными депутатами».

«Вот и увидим, какую команду получит ЧЕЧЕТОВ от ЯНУКОВИЧА», - сказал А.ГРИЦЕНКО.