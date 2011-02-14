Молодая киевлянка приняла шоколадку за взрывное устройство

Молодая киевлянка приняла полиэтиленовый пакетик с открыткой ко дню святого Валентина, который был прикреплен к дверям ее автомобиля, за взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, в 16.35 по спецлинии “102” поступило сообщение от взволнованной женщины, которая рассказала, что на дверцах ее автомобиля Hyundai Tucson, который был припаркован на улице Горького, прикреплен незнакомый предмет, похожий на взрывное устройство.

Как отметили в милиции, немедленно к месту «происшествия» выехала следственная оперативная группа, взрывотехники с так называемым роботом, который может обезвредить подозрительные предметы при помощи жидких веществ. После обследования пакета работники милиции выявили в нем открытку-валентинку и плитку шоколада.

По словам собеседника агентства, женщина не может объяснить, от кого именно таким образом она получила поздравление.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 февраля, в центральной части Киева было найдено 8 подозрительных предметов, похожих на взрывчатку. Милиция их обезвредила и установила, что они не содержат взрывчатых веществ.