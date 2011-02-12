Грузовик врезался в микроавтобус: пострадали 19 пассажиров

Сегодня утром в Харькове в результате столкновения грузовика с микроавтобусом пострадали 19 пассажиров из 22, которые находились в салоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, около 8 часов утра в Харькове на перекрестке улиц Роганской - Грицевца водитель грузового автомобиля “Volvo” с полуприцепом во время поворота налево совершил столкновение с микроавтобусом “Мercedes”, который ехал навстречу.

В результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса “Мercedes” с разными телесными повреждениями были доставлены в больницы Харькова.

Как сообщили в Управлении ГАИ в Харьковской области, по состоянию на 12.00 в медицинские заведения Харькова обратились за помощью еще одиннадцать пассажиров вышеуказанного автобуса.

Причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.