Пьяные прапорщики как оружие Кремля

Из сообщений «Лента Ру»: «В ночь на 16 мая в поезде Чита – Челябинск произошла массовая драка, которую устроили выпускники школы прапорщиков Сибирского военного округа. В драке принимали участие около 160 военных. В результате инцидента в двух вагонах состава полностью разбиты стекла. Судя по сообщениям, военнослужащие были пьяны. Для усмирения военных на Улан-Удэ были стянуты наряды милиции Бурятии – в общей сложности 250 милиционеров. Подъездные пути на вокзале Улан-Удэ, куда прибыл поезд, были оцеплены. На месте, помимо сотрудников милиции, работали представители УФСБ и военной прокуратуры. В результате 21 военнослужащий был задержан, часть из которых являются выпускниками школы прапорщиков СибВО».

Только представьте, что за поэзия кроется за этими сухими строчками. По диким степям Забайкалья несется поезд, в трех вагонах которого кипит бой. Сто шестьдесят прапорщиков без лишних слов месят друг друга всем, что попадется под руку – сколько бы я отдал за то, чтобы увидеть эту картину, достойную Книги рекордов Гиннеса!

Когда Россия захочет увековечить историческую ночь 16 мая 2007 года, я отправлю куда следует свой проект: надо возвести среди степи скульптуру, которая представляла бы собой железнодорожный состав. Этот поезд должен быть вздыблен посередине, самый центральный вагон изображается разорванным надвое и вознесшимся в небо в форме шалаша или буквы «Л». С обеих частей вагона, снизу вверх, должны стремиться друг другу навстречу сто шестьдесят пьяных прапорщиков с «розочками» в руках. Некоторые из героев выпадают из окон в ночь, но в их глазах нет ни страха, ни сомнений: сейчас их в свои объятия примет сибирская земля. Другие пытаются взять на абордаж вражескую часть разорванного вагона. Их лица перекошены яростью, но страха опять же нет… Красота…

Да, сегодня можно с уверенностью прогнозировать: через каких-то пару лет произошедшее обрастет легендами. И, конечно, найдутся свои дети лейтенанта Шмидта, которые будут примазываться к Подвигу пьяных прапорщиков. Что ж, так бывает всегда: одни делают, другие приписывают себе их заслуги. Многие мои знакомые из Закавказья почему-то утверждают, что они внуки-правнуки двадцати шести бакинских комиссаров. Уж не знаю, что там совершили эти комиссары, но уверен: на фоне свершенного ста шестьюдесятью пьяными прапорщиками, их подвиги просто меркнут.

На каком-то форуме кто-то вспомнил о Венечке Ерофееве... Нет, Венечка хоть и бухал в поездах, да как-то все больше расслаблено, по-есенински, то ли дело наши герои. В более поздних сообщениях вычитал, что эти парни только что получили свои дипломы. Собственно, в свете произошедших событий можно сказать, что экзаменов им можно было и не сдавать, достаточно показать удаль молодецкую в поезде. А документы выдавать уже по прибытию в пункт назначения.

И все же сегодня мне кажется, что этот дебош возник не случайно, а был специально подстроен Кремлем, чтобы боялись. Представьте: Запад разворачивает свои ракеты на наших границах, хочет ударить по России, а тут ее народ показывает свое истинное лицо с гримасой неуправляемой стихии. Да ну на фиг с такими связываться, подумает любой бюргер. Кто их знает: мы разместим свои ПРО в Европе, а на базы нападет сто шестьдесят пьяных прапорщиков и разнесет все по кирпичикам голыми руками. Смотрите, что мы делаем с собой, а уж вам-то точно не поздоровиться, только суньтесь. Вот так Кремль играет мышцами перед своими недругами. Для изготовления сего оружия многого не надо, требуется только поезд, несколько ящиков водки, ну, и человеческий материал – сто шестьдесят прапорщиков. Парни свое дело знают.

Александр Бобровицкий, г. Москва