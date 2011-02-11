В столкновении Шевроле и ВАЗа погибли четыре человека

В четверг в 7.30 в Нововоронцовском районе Херсонской области на 21-м км автотрассы Марьянское – Берислав произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21013 и Chevrolet Aveo.

Вследствие ДТП трое людей погибли на месте, один человек скончался в больнице, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.