В столкновении Шевроле и ВАЗа погибли четыре человека
08:56, 11 февраля 2011Разное
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ДТП в Херсонской области
В четверг в 7.30 в Нововоронцовском районе Херсонской области на 21-м км автотрассы Марьянское – Берислав произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21013 и Chevrolet Aveo.
Вследствие ДТП трое людей погибли на месте, один человек скончался в больнице, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.
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