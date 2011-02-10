Родители требуют от аэропорта 125 тыс евро за оторванный палец ребёнка
22:22, 10 февраля 2011Разное
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Сообщение из Брюсселя
Родители полуторагодовалого ребенка, лишившегося пальца в международном аэропорту Брюсселя, объявили о начале судебного процесса против управляющей компании порта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
18 июня 2010 года мальчик неожиданно упал на эскалаторе, в результате чего лишился пальца на левой руке; оторванный палец так и не сумели найти.
Управляющая аэропортом компания тогда пообещала родителям выплатить материальную компенсацию, которую спустя восемь месяцев после чрезвычайного происшествия они так и не дождались. Теперь родители через суд намерены отсудить у компании 125 тысяч евро.
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