Власти Крыма постановили закрыть 19 автозаправок

Республиканский комитет по охране окружающей среды и государственное предприятие «Крымстандартметрология» постановили закрыть 19 автозаправочных станций в Крыму, проверив нефтетрейдеров региона на соответствие цен на горюче-смазочные материалы с «ценовым коридором», установленным экспертно-аналитической группой при Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики, топлива и энергетики Крыма.

Рескомитет по охране окружающей среды выдал предписания на закрытие семи АЗС, «Крымстандартметрология» - на закрытие двенадцати.

Еще по пяти заправкам подготовлены материалы для приостановки их деятельности.

Управление по делам защиты прав потребителей привлекло 7 предприятий к административной ответственности.

Справка. На территории Крыма находится почти 350 автозаправочных станций.

Резкий скачок цен на горюче-смазочные материалы произошел в середине декабря 2010 года: в течение дня на всех АЗС Крыма цены выросли на 20 копеек.

Крупным игрокам на рынке нефтепродуктов были направлены обращения с требованием привести розничные цены в соответствие с «ценовым коридором».