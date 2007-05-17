Так сидят в тюрьме настоящие миллионерши

Наследница гостиничной империи и светская львица Пэрис Хилтон, приговоренная к 45-дневному тюремному заключению за управление автомобилем с недействительными водительскими правами во время трехлетнего испытательного срока, проведет за решеткой лишь 23 дня и сможет избежать общения с другими обитателями тюрьмы.

Как сообщает Fox News, причиной уменьшения срока наказания стало примерное поведение Хилтон, в частности, явка в суд по требованию. Звезду разместят в специальном блоке, включающем 12 тюремных камер на два человека каждая и предназначенном для полицейских, чиновников и знаменитостей.

Пэрис Хилтон должна явиться в тюрьму 5 июня 2007 года. Наравне с 2200 другими заключенными, Пэрис сможет провести час в день вне камеры для того, чтобы принять душ, посмотреть телевизор, прогуляться на свежем воздухе или поговорить по телефону.

Ранее сообщалось, что миллионерша напугана перспективой оказаться в обществе женщин, отбывающих наказание за грабежи, проституцию и продажу наркотиков, в связи с чем наняла тренера по самообороне.

Лента.ру