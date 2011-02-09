В Киеве маршрутка врезалась в электроопору: четверо людей в больнице

Вчера, в 21 час. 10 мин., в Киеве на проспекте Краснозвездном водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на электроопору.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.