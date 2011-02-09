В Киеве маршрутка врезалась в электроопору: четверо людей в больнице
14:54, 09 февраля 2011Разное
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В автобусе находилось 27 пассажиров
Вчера, в 21 час. 10 мин., в Киеве на проспекте Краснозвездном водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на электроопору.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.
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