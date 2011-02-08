ДТП под Киевом: один погибший, четверо раненых

Вчера на 6-ом км автодороги Киев - Боярка возле Вишневого Киево-Святошинского района произошло столкновение автомобилей “Ford Mondeo” и “Ford Fusion”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля “Ford Mondeo” погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля “Ford Fusion”, один его пассажир и еще трое пассажиров автомобиля “Ford Mondeo” (в том числе двое детей в возрасте 4 и 5 лет) получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в больницу. По факту ДТП продолжается расследование.

Кроме того, вчера в 10.20 в Днепропетровской области на 207-ом км автодороги Пятихатки - Кривой Рог - Широкое произошло столкновение автомобилей “Фольксваген Пассат” и “ВАЗ-2107”.

В результате ДТП один пассажир “Фольксвагена” погиб на месте происшествия, а оба водителя и двое пассажиров автомобиля “ВАЗ” (в том числе 15-летний юноша) получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу. Продолжается следствие.