В столкновении двух маршруток и автомобиля травмированы 6 пассажиров

Сегодня, 7 февраля, около 9 часов утра, в Киеве на проспекте Бажана вблизи станции метро «Харьковская» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов и автомобиля “Mitsubishi”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автобус “Богдан” междугородного сообщения (маршрут “Борисполь - Киев”) двигался со стороны метро «Позняки» в направлении Харьковской площади. По предварительным данным, 42-летний водитель, не выбрав безопасной дистанции, совершил столкновение с городским автобусом “Богдан” (маршрут ст. м. «Харьковская» - ул. Здолбуновская), который двигался впереди в попутном направлении. После этого маршрутный автобус совершил наезд на легковой автомобиль “Mitsubishi”, за рулем которого был 28-летний мужчина. В результате ДТП травмированы шестеро пассажиров маршрутных транспортных средств.

Среди травмированных - мужчина и пятеро женщин. Пассажиры с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Установлено, что все пострадавшие из других регионов. Теперь по факту ДТП проводится следствие.