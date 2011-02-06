Водитель погиб, врезавшись в КамАЗ, которым ГАИ перекрыла дорогу

Вчера в Николаеве нетрезвый водитель автомобиля "Форд Транзит" во время попытки скрыться от преследования автопатрулем ГАИ совершил столкновение с прицепом грузовика и от полученных травм погиб на месте происшествия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 5 февраля около 18 часов водитель автомобиля «Форд Транзит», двигаясь в районе перекрестков улиц Херсонское шоссе и Ингульская, совершил столкновение с автомобилем "Таврия", травмировал ее пассажира, после чего продолжил движение. Свидетелем столкновения двух автомобилей случайно стал и один из работников местной ГАИ, который проезжал неподалеку на собственном автомобиле. Оценив ситуацию, страж порядка сообщил об этом своим коллегам и начал преследование нарушителя.

На 119 км дороги «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» автопатруль Коблевской роты ДПС попытался остановить автомобиль нарушителя. Однако водитель на это не отреагировал. Более того, во время преследования нарушитель пытался столкнуть автомобиль ГАИ с проезжей части. Чтобы остановить опасного водителя, было принято решение перегородить дорогу КамАЗом с полуприцепом. Кроме того, за 300 метров до указанного участка с целью еще одной попытки блокирования движения автомобиля-нарушителя инспекторы ГАИ дополнительно выставляют и патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Тем не менее водитель автомобиля «Форд Транзит», не реагируя на требование остановиться и не снижая скорости, объезжает милицейский автомобиль, продолжает движение и совершает столкновение с полуприцепом КамАЗа. От полученных травм водитель скончался на месте.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 41-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному факту прокуратурой Николаева проводится проверка.