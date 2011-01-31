Потерпевшая пыталась спасти чемодан из-под машины прапорщика милиции

В Харьковской области автомобиль, которым управлял инспектор государственной службы охраны, прапорщик милиции, сбил женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной милиции, ДТП произошло в селе Смирновка Лозовского района.

Служебным автомобилем «ВАЗ-21099» управлял младший инспектор Лозовского городского отдела государственной службы охраны УГСО ГУ МВД Украины в Харьковской области, прапорщик милиции, 1969 года рождения.

Возле остановки общественного транспорта водитель «ВАЗ-21099» пытался объехать припаркованный на обочине дороги автомобиль, но на скользкой части дороги автомобиль стал неуправляем и начал двигаться в направлении дороги, где находились чемоданы жительницы с. Смирновка, 1987 года рождения. Последняя бросилась спасать чемоданы и получила телесные повреждения от удара крылом автомобиля и была доставлена в Лозовскую больницу.

По внешним признакам водитель служебного автомобиля находился в трезвом состоянии. Проводится служебное расследование, сообщили в пресс-службе.