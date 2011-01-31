Эксперт считает, что Украина может сделать экономический рывок

Глава фонда Icon Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ считает, что «для Украины этот год будет решающим – можно сделать серьезный экономический рывок».

Такое мнение он высказал в комментарии, переданном УНИАН.

В частности, говоря о Всемирном экономическом форуме, завершившемся накануне в швейцарском Давосе, К.ДМИТРИЕВ сказал, что за несколько дней форума он посетил многие сессии, связанные с планами и прогнозами на будущее. «И все настроены, что ближайшие два-три года будут позитивными с экономической точки зрения. Понятно, что будет много проблем, которые надо решать государствам с дефицитом. Но все настроены оптимистично», - отметил глава фонда.

По его мнению, «для Украины этот год будет решающим – можно сделать серьезный экономический рывок». Например, сказал К.ДМИТРИЕВ, «у многих западных инвесторов серьезный интерес к агросектору – еды в мире становится все меньше, цены растут. И Украина может серьезно там продвинуться. Поэтому у всех такой осторожно позитивный взгляд».

Кроме того, президент фонда Icon Private Equity отметил, что сейчас существует «громадный спрос на металл, золото, и потому серьезные перспективы у металлургии. Особенно, с учетом спроса в Китае".

К.ДМИТРИЕВ подчеркнул, что сейчас многие страны – Индия, Россия, Китай, борются за инвестиции, но он считает, что у Украины хорошие перспективы с точки зрения привлечения инвесторов, в том числе в связи с проведением Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.