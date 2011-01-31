Цены в херсонских маршрутках придется менять

Антимонопольный комитет Украины прекратил антиконкурентные действия городского совета Херсона на рынке пассажирских перевозок.

Как сообщили УНИАН в Херсонском областном территориальном отделении АМКУ исполком Херсонского горсовета своим решением от 4 сентября 2009 года «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа в пассажирском автомобильном транспорте общего назначения в Херсоне» согласовал экономически необоснованный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего назначения в режиме маршрутного такси.

«Херсонское областное территориальное отделение Комитета признало такие действия органа местного самоуправления неправомерными и антиконкурентными, что привело к созданию условий для совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции», - отмечается в сообщении.

Херсонское облтеротделение АМКУ обязало исполком Херсонского горсовета отменить указанное решение и установить экономично-обоснованные тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего назначения, который работает в обычном режиме движения в Херсоне.