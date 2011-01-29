В Киеве будет запрещено выходить в трусах на балкон

Киевская городская государственная администрация инициирует изменения к законодательству относительно обязательного приведения жильцами в порядок балконов жилых домов и демонтажа кондиционеров на главных фасадах.

Как передает корреспондент УНИАН, решение обратиться в Кабмин по этому поводу было принято сегодня участниками рабочего совещания в КГГА на тему подготовки столицы к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 году, на котором, в частности, обсуждались перспективы реконструкции фасадов домов, которые входят в 1,5-километровую зонеу вокруг НСК «Олимпийский», и благоустройства этой территории.

На совещании рассматривались уже наработанные паспорта домов, и в то же время встал вопрос: как добиться того, чтобы реально дома после ремонта фасадов соответствовали этим паспортам, поскольку часто встречается, что хозяева квартир собирают на своих балконах старые вещи, которые портят внешний вид дома, в частности, лыжи, велосипеды, сани и т. п., а также вид портят по-разному установленные кондиционеры. В этой связи была озвучена инициатива обратиться к Кабинету министров, который законодательно разрешил бы заставить таких владельцев навести порядок на своих балконах.

В частности, главный архитектор столицы Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК в интервью журналистам отметил, что на сегодняшний день мэрия имеет основания и право обращаться к киевлянам, которые допустили загромождение своих балконов, поскольку есть соответствующие правила благоустройства.

Он прокомментировал: «Сейчас нам нужно будет потратить колоссальные средства на подсветку, в том числе жилых домов, на благоустройство, озеленение, скамьи и т.д. А выйдет при этом всем какой-то дядя Вася в трусах на балкон, где висят тазики, сани, лыжи, стоят сухие цветы, и будет на всю эту красоту смотреть… А мы его при этом еще и подсвечивать будем…».

Как отметил С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, мэрия надеется, что большинство людей, понимая европейский уровень Чемпионата, поймет обращение к ним по поводу наведения порядка. В то же время, по его словам, будет и часть тех, кто не захочет этим заниматься.

«Если люди не пойдут навстречу, то в этом случае мы приняли такое мнение, и оно должно будет материализоваться, наверное, для этого придется задействовать уровень Кабинета министров, чтобы был создан специальный указ, либо решение, либо распоряжение, что, начиная с такой даты и по такую дату, необходимо привести в порядок…», - сказал главный архитектор.

Во время рабочего совещания стало известно, что на все мероприятия по благоустройству придомовых территорий 1,5-километровой зоны и ремонт фасадов домов этой территории в этом году предусматривается потратить около 140 млн. грн.

«Организационно мы готовы к этой работе. Часть средств значительную мы выделили – 70 млн. грн. Но на протяжении последующих месяцев мы внесем изменения в бюджет, чтобы усилить финансирование этой программы. И, я думаю, приблизительно на такую же сумму», - сказал в комментарии журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ. Таким образом, по его словам, уже будет полностью спланирован и предварительно профинансирован объем работ, которые нужно выполнить в этом году в этом направлении.