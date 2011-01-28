Милиция задержала мужчину, который поставил на уши 3030 человек

Милиция задержала человека, который вчера сообщил о заминировании столичного метрополитена

Как сообщили УНИАН в охране столичного метро, задержанным является житель одного из регионов Украины (какого именно пока не уточняют) и анонимный звонок он сделал с места, где находится.

Сейчас милиция выясняет, исходя из каких мотивов этот человек совершил преступление.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 января, приблизительно в 7.30 по номеру телефона 102 поступило анонимное сообщение о заминировании киевского метро.

В связи с тем, что человек, звонивший по телефону, не сообщил конкретное место, где вроде бы заложено взрывное устройство, проверялись все 43 станции метро, подсобные помещения, прилегающая к входам на станции территория. В целом в проверках было задействовано 3030 сотрудников милиции, военнослужащих Внутренних войск МВД Украины и персонал метрополитена.

Взрывных устройств или опасных веществ в метро обнаружено не было.

Во время проверки метрополитен работал в штатном режиме.

Эвакуация людей не проводилась.