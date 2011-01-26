На трассе Одесса–Мелитополь перевернулся микроавтобус: 4 раненых

На трассе между Херсоном и Николаевом перевернулся микроавтобус, пострадали 4 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области, на 185 км автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск водитель микроавтобуса “Фольксваген”, двигаясь из Херсона в Николаев, не учел дорожных условий, в результате чего не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП с телесными повреждениями разной степени тяжести в медицинские заведения Херсона госпитализированы 4 человека, в том числе 9-летний ребенок.

Проводится расследование всех обстоятельств ДТП.