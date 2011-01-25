Коломойский открыл офис ECJC в здании Европарламента

В Брюсселе открылся офис Европейского совета еврейских общин (ECJC), президентом которого является известный украинский предприниматель Игорь Коломойский.

Как сообщаетMIGnews.com.ua, ECJC за последний месяц офисы ECJC также открылись в Лондоне, Париже, Стамбуле и в Израиле.

Центральными станут брюссельский и лондонский офисы ECJC.

Сайт утверждает, что помещение под офис было предоставлено в здании Европарламента.

Кроме этого руководство ECJC намерено провести общеевропейскую конференцию еврейских общин. С 3 по 5 апреля 2011 года Игорь Коломойский собирает в столице Франции на конференцию около 1,5 тысяч представителей еврейских общины.

"Это станет самым массовым мероприятием за всю историю европейского еврейства", уверяет сайт.

Украинская правда