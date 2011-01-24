Кремль и Банковая хотят создать новую лояльную организацию украинцев России?

Украинское движение в России переживает ныне не лучшие времена, хоть украинцам здесь всегда жилось несладко. Кроме других проблем, о которых будет говориться ниже, следует назвать недостаточное внимание к запросам диаспоры со стороны украинской власти. В частности, и Посольство Украины в России, и МИД с присущим им дипломатическим тактом всегда обещают поддержку и помощь, но дальше слов дело почти не двигается. Украинская община в России брошена на произвол судьбы.

В свое время для разработки и поддержки диаспорных Интернет-ресурсов был даже составлен договор с МИД, но денег мы так и не увидели, хотя они были совсем незначительны. А теперь представитель министерства Олег Волошин заявляет, что «деятельность ОУР не совсем эффективна». А откуда ей быть эффективной при такой «поддержке»?..

У меня в прошлом году был личный разговор с министром образования и науки Украины Дмитрием Табачником и его российским коллегой Андреем Фурсенко – во время их встречи в Москве в рамках заседания подкомиссии по вопросам гуманитарного сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии. Оба министра сказали тогда, чтобы я написал на их адреса письма и изложил суть дела. Шла речь, опять же, о поддержке диаспорных СМИ. Из российского Минпроса хоть подтверждение прислали о том, что письмо получили и начинают над ним работать, а от Табачника – ничего.

Как-то во время одного из приездов в Москву я спросил у Дмитрия Табачника, мол, как там дело с обещанием рассмотреть обращение ОУР по поводу поддержки диаспорной прессы и почему мы не получили даже ответа на свое письмо? Министр что-то начал говорить о том, что обращался к Минэкономики или Минкультуры Украины, но у них якобы денег на такие расходы нет...

В Украине разработана Национальная концепция сотрудничества с заграничным украинством, утвержденная в 2006 году указом Президента Украины за №875, но все остается преимущественно на бумаге. Например, украинские электронные издания в России выходят исключительно силами энтузиастов, хотя мы всячески пытаемся формировать имидж Украины на страницах информационно-аналитического портала УКРРОСИНФО и онлайн-журнала «Український огляд». А что касается так называемых политических заявлений, то их диаспора делает не ради каких-то дивидендов, а исключительно с целью поддержки молодой независимости своей исторической Родины. Неужели этого в Киеве не понимают? Видно, это просто никому не нужно.

Если же вернуться к истории, то и прежний президент Ющенко во время своего визита в Москву 13 февраля 2008 года обещал финансовую поддержку одного украиноязычного печатного издания – журнала или газеты. В свое время выходил журнал украинцев России «Український огляд», но из-за нехватки любых средств прекратил свой выход еще в 2006 году. Президенты меняются, а воз и ныне там. То есть украиноязычное информационное поле в России практически не засевается. А без прессы – нечего надеяться на полноценную диаспору!

Зато российская власть не дремлет: сначала закрыли Украинский образовательный центр в Москве, после – Федеральную национально-культурную автономию украинцев России, теперь взялись за ликвидацию Объединения украинцев России. Одновременно происходят известные события (тоже не первый раз) вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве – не важно, что она имеет статус российского государственного учреждения. Я согласен с мыслью, что нужный собственный украинский книгосборник в российской столице, тогда острых вопросов будет гораздо меньше.

Украинцы Москвы, руководящие органы украинских федеральных организаций не имеют также своего офиса в российской столице, и вся работа ведется дома. Может ли украинское общество при нехватке печатных изданий, школ и других институтов обеспечить свои национально-культурные и духовные интересы? Вопрос, понятно, риторический.

Считаю, что проблемы «периода новейшей истории» для украинской диаспоры начались во время украинско-российских «газовых» и информационных войн, дискуссий вокруг Голодомора и тому подобное. То есть украинское общество стало заложником украинско-российских межгосударственных отношений, большой политики. Конечно, и ОУР и ФНКА УР определенным образом реагировали на все эти события, а российской власти не всегда такая реакция по нраву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно недвусмысленно дал понять, что ФНКА УР ликвидирован по политическим мотивам. Такое же мнение в прессе выразил и прежний лидер украинских организаций России сенатор Василий Дума.

Теперь в коридорах власти (наверно, и украинских, и российских) вызревает идея создания «нового объединения украинцев» - лояльного к любой политике, беспроблемного, а следовательно, легко управляемого. Но давно известно, что общественное движение, созданное сверху, искусственно, не может быть жизнеспособным и эффективным. Может быть только ручным и удобным для власти. И власть сделает все, чтобы оно имело достаточное финансирование (реноме же нужно сохранить) и на весь мир кричал о действенной защите интересов украинцев в РФ.

Имею другое предложение – решить все проблемы большой украинской общины РФ за столом переговоров: формат и уровень трехсторонней встречи – Украина – Россия – диаспора должны быть такими, чтобы решения были приняты действенные, конкретные, обязательные к выполнению, а все вопросы – сняты, если не раз и навсегда, то, во всяком случае, на длительную перспективу. Это будет умным, цивилизованным подходом к делу, учитывая важность нынешних украинско-российских отношений.

Руководители украинских федеральных организаций готовы к такому разговору и к умным компромиссам, а украинское движение в Российской Федерации, почувствовав моральную и финансовую поддержку со стороны обоих, одинаково близких ему держав, получит новое дыхание и сможет успешно работать на дело мира, покоя и широкого гуманитарно-культурного сотрудничества двух братских соседних народов – российского и украинского.

Виктор Гиржов, главный редактор информационно-аналитического портала ОУР и журнала «Український огляд», сопредседатель РГО «Украинцы Москвы»