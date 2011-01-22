Врачи спасают крокодила, проглотившего мобильник (фото)

В Днепропетровске борются за жизнь нильского крокодила из одесского океанариума, проглотившего мобильный телефон.

Почти месяц назад 14-летний Гена проглотил мобильник, выпавший из рук посетительницы. Некоторое время из живота рептилии даже раздавались многообразные рингтони, а сам крокодил очень нервничал от вибраций в брюхе.

Сначала ветеринары надеялись, что мобильный выйдет естественным путем. Но постепенно животное стало терять аппетит. Тогда работники океанариума придумали необычный способ достать посторонний предмет: Гену угостили деликатесом - откормленными перепелками, которых предварительно накачали слабительным. Но есть перепелок пациент так и не стал.

По словам ветеринара, крокодилу будет сделан рентген и, скорее всего, от дискомфорта его спасет лишь операция.

Фото УНИАН