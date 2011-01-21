Украинские музеи страдают: посетителей мало

В прошлом году ни одному ключевому музею или заповеднику Украины не удалось добиться значительного повышения посещаемости. Об этом пишет COMMENTS.UA.

В основном отток аудитории музейщики объясняют отсутствием ярких выставок, в чем винят финансово-экономическую ситуацию в стране.

«В 2010-м у нас, к сожалению, уменьшился поток посетителей. Произошло это из-за кризиса — не было громких выставочных проектов, как в предыдущие годы (выставки работ Нико Пиросмани, Пикассо и Гойи). В то время трем нашим выставочным залам приходилось принимать по 1,5–2 тыс. посетителей в день», - рассказывает заместитель гендиректора по научно-просветительской работе Национального художественного музея Украины Марина СКИРДА. По ее словам, достичь таких же результатов посещаемости невозможно, выставляя работы украинских мастеров, коими богаты фонды музея.

Уменьшение потока туристов наблюдают и в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Хотинская крепость». Примечательно, что в отличие от предыдущих лет именно в 2010-м среди посетителей заповедника, наконец, стали преобладать украинцы, а не иностранцы. В заповеднике надеются, что в 2011 году поток посетителей возрастет за счет проведения новых фестов — кроме традиционной «Битвы наций» здесь пройдет еще и фестиваль, посвященный 390-летней годовщине Хотинской битвы, празднование которой согласно указу Президента должно пройти на общенациональном уровне.

Большинству же музеев удалось сохранить посещаемость, как, например, Музею народной архитектуры и быта «Пирогово». «Последние три года мы стабильно идем в коридоре 230–250 тыс. посетителей в год. Во время больших праздников, таких как Рождество или Масленица, несмотря на кризис и прочие факторы, в музей все равно приходит по 5–6 тыс. человек в день», — рассказывает ученый секретарь учреждения Светлана Пономаренко, добавляя, что всего четыре-пять лет назад «Пирогово» привлекало лишь около 200 тыс. посетителей в год.

Ровно, с небольшим перевыполнением плана посещаемости из года в год, идет Национальный музей Тараса Шевченко в Киеве. Немножко не дотянул до своих докризисных показателей и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Как объясняют в заповеднике, в последнем квартале резко сократилось количество проданных билетов в связи с открытием второго входа на их территорию (второй вход был открыт для верующих, которые идут во Владимирский собор, но им пользуются не только прихожане, а и все желающие пройти в заповедник бесплатно).