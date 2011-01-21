У Попова просят киевлян «стучать» на маршруточников

Главное управление транспорта и связи КГГА усилило контроль над выполнением перевозчиками условий договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя начальника управления Ивана ШПИЛЕВОГО, каждый перевозчик имеет нормативные документы, которые регламентируют его работу, в том числе количество машин на маршруте и графики их курсирования. В случае невыполнения этих обязательств, городская власть делает предупреждение. Если же недостатки не устранены, ГУ транспорта и связи расторгает договор с таким перевозчиком и объявляет конкурс для определения нового. Так, по словам И.ШПИЛЕВОГО, в прошлом году было аннулировано 7 договоров с перевозчиками из-за невыполнения ими условий договора.

«Мы усилили контроль над выполнением условий договора перевозчиками и соблюдением техники безопасности водителями общественного транспорта. Кроме того, мы обращаемся ко всем киевлянам с просьбой сообщать в call-центр по номеру 15-51 о фактах несоблюдения графика на маршрутах города», – отметил И.ШПИЛЕВОЙ.