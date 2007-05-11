Кот Леопольд вышел на тропу войны?

Мнение

Кажется, вчера Президент опять дал понять коалиции и правительственным чиновникам, что не собирается им уступать. И именно в этот раз, думаю, им не удастся развести Ющенко, как это бывало обычно.

Обозлили кота Леопольда мыши. Сначала сами дали ему такое “погоняло”, а затем тот вжился в навязанный образ. И, словно в том мультике, Леопольду подсыпали озверина, после чего тот дал понять: “Бойтесь, мыши!”

Во время заседания рабочей группы по вопросам подготовки досрочных выборов, на которое Президент пригласил лидеров политических сил (как провластных, так и оппозиционных) и правительственных чиновников, Ющенко, как всегда – по-видимому, слишком часто – стремился достичь компромисса. Рисованный кот тоже до пори до времени был достаточно компромиссным героем, а потому очень положительным. У нашего Президента наоборот – чрезвычайное его расположение к компромиссам сводит на нет все его позитивы. По крайней мере, в глазах народа. Людям, как показала динамика рейтинга Ющенко, больше нравится злой Леопольд. Злой, твердый и принципиальный. Давно ожидали от Президента, которого называли тряпкой, проявления железной руки. Уже думали: указ о перевыборах – вот он, жест настоящего Президента! А он – опять о компромиссах.

И вот наконец. В этот раз, во время заседания в Секретариате, Симоненко завел свою старую шарманку. Начал с необходимости проведения президентских выборов вместе с парламентскими. Потом – дальше, все давно знакомое. Кому бы это могло понравиться? Мне - нет. Не понравилось даже компромиссному и мягкому Ющенко. К тому же, Симоненко вел себя явно некорректно по отношению к главе государства, перебивая его едва ли не через слово. Кажется, здесь Ющенко сработал как бомба замедленного действия. Вы, Петр Николаевич, говорит, редко когда заботились о стабильности в этой стране... Нет потребности при кариесе голову рубить... Вы еще с 1996-го не можете признать, что Президент может Верховную раду распустить... А я вам напомню: Конституция Украины все же существует!

Что, Петр Николаевич, съели? – думаю я себе. А Президент добивает: Указ (Президента о досрочных выборах) – не тема для обсуждения.

Здесь еще Азаров под руку подвернулся. Мол, позиция ультиматумов для нас недопустима, и если кто-то хочет "через колено нас нагнуть"... И ему тоже слегка досталось.

По-видимому, давно пора и через “колено” нагнуть и еще через что-то...

Ведь у нас Президент родился!

Наталия Лущенко