Дети попросили водителей не нарушать ПДД

Письма к водителям с просьбой не нарушать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах города раздавали в Севастополе юные инспекторы движения в ходе организованной ГАИ акции «Водитель, прислушайся к ребенку!».

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые письма были со стихами и рисунками. Перед тем, как вручить письма, дети обращались к водителям с просьбой быть внимательными за рулем и не нарушать Правила дорожного движения.

А в своих письмах ученики не только обратились к участникам движения с просьбой заботиться о безопасности всех участников дорожного движения, но и сами пообещали выполнять заветы дорожной азбуки.

По информации пресс-службы Управления УГАИ Севастополя, в 2010 году на дорогах города травмы получили 94 ребенка, двое детей погибли.