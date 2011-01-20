Porshe сина Фельдмана потрапив у ДТП: погибли 5 человек

Porsche Cayenne, зарегистрированный на сына депутата Александра Фельдмана, вылетел на встречную полосу и врезался в Renault. Во время столкновения скорость Porsche была более 200 км в час. В аварии погибли 5 человек, сообщает ТСН.

Как сообщает издание "Объектив", на 610 километре трассы Харьков-Довжанский, возле города Изюм, 19 января около 21:20 столкнулись два автомобиля - Porsche Cayenne и Renault Duster.

Водитель автомобиля Porsche Cayenne не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с Renault. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомобиля Renault погибли на месте. Сейчас ведется следствие.

По информации издания "Сегодня", автомобиль Porsche Cayenne зарегистрирован на сына народного депутата Александра Фельдмана - Александра Александровича Фельдмана.

Как удалось выяснить журналистам, за рулем Porsche Cayenne находился житель Харькова, 37-летний Юрий Штонда, водитель (по другим данным - помощник) семьи Фельдмана.

В Renault находились жители Артемовска и Артемовского района Донецкой области - трое мужчин (1981, 1973 и 1961 годов рождения) и 40-летняя женщина. Кто был за рулем той машины - неизвестно.

Источники издания "Объектив" утверждают, что во время столкновения на спидометре Porsche была зафиксирована скорость свыше 200 километров.

В пресс-службе нардепа УНИАН сообщили, что сына Фельдмана за рулем автомобиля на момент аварии не было. В это время он находился в Киеве. Машину взяли без ведома собственника.