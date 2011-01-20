Гаишник насмерть сбил пешехода

Вчера вечером в Киевской области работник ГАИ насмерть сбил пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД Украины, трагедия произошла в 18 часов 25 минут, на 18 километре автодороги Тетиев - Пятигоры - Ставище. Автомобиль “Daewoo Lanos”, за рулем которого находился работник ГАИ одного из подразделений УГАИ в Киевской области, двигаясь в условиях недостаточной видимости (туман), совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Ведется следствие.