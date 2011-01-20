В ДТП на Харьковщине погибли 5 человек
08:39, 20 января 2011Разное
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Столкнулись две машины
Вчера в 22.10 возле Изюма Харьковской области на автодороге Харьков - Довжанское в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 5 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек и 55 травмированы.
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