В ДТП на Харьковщине погибли 5 человек

Вчера в 22.10 возле Изюма Харьковской области на автодороге Харьков - Довжанское в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 5 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 человек и 55 травмированы.