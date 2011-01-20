Экс-мэр Киева купил Потапа и Настю

Медвежат Потапа и Настю, которых продавал Хмельницкий парк культуры и отдыха им. М.Чекмана, приобрел за 15 тысяч гривен бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Хмельницкого парка культуры и отдыха им. М.Чекмана Анатолий КРИВЫЙ.

По его словам, А.ОМЕЛЬЧЕНКО купил медвежат для Киевского зоопарка.

“Животным недавно исполнился год. Новые владельцы еще не забрали их. Медвежат заберут позже, поскольку для них готовится вольер”, - сказал директор Хмельницкого парка.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 году Хмельницкий парк культуры и отдыха им. М.Чекмана объявил о продаже двух медведей.