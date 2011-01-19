Когда, наконец, обидимся на себя?!

Приближается необычная юбилейная дата. Год назад треть избирателей Украины проголосовала за Виктора Януковича, вторая треть – за Юлию Тимошенко, а третья треть – «против всех».

Многочисленные документальные материалы, представленные в Апелляционный суд командой Тимошенко по результатам президентских выборов, убедительно свидетельствовали о фальсификациях во время подсчета голосов в интересах Януковича.

Фальсификации были настолько нахальными, что в ряде случаев участковые и окружные комиссии не принимали во внимание даже протоколов с мокрыми печатями, а выводили совсем другие цифры.

Но уже с первого заседания Апелляционного суда стало очевидным, что и эта государственная инстанция также не собирается принимать во внимание очевидные факты.

В конечном итоге, размер фальсификации в 5-7 процентов, который обеспечил преимущество лидера Партии регионов над лидером БЮТ-«Батькивщина», не был достаточно убедительным для общества, в котором треть граждан-избирателей проголосовала «против всех».

Именно эти «противсихи» и предоставили возможность прийти к власти, тем, кто называет Украинцев «козлами», кто Помараневую революцию называет не иначе как «Помаранчевой чумой», кто в 2004-ом году осуществил масштабные фальсификации во время президентских выборов, кто для собственного «первоначального накопления капитала» разрушил жизнь людей на Донбассе и имел целью разрушить ее по всей Украине.

«Противсихи» – это люди, которые не берут на себя ответственности за то, что они делают. Они лишь заглядывают в рот очередному «князю», «гетману» или «лидеру», развешивают уши на его сладкоголосую болтовню и радостно воспринимают лапшу лжи, которую этот «патриот» вешает им на уши.

Ну и где сейчас этот «мессия»? Отдыхает на своих 16 гектарах частных угодий, разводит пчел и лепит горшки по Трипольским образцами? Как говорят, сделал свое черное дело, организовал выступление «противсихов» против Украины и в настоящее время почивает на лаврах.

А что «противсихи»? Осознали ли свою ответственность за то, что наделали? Привели к власти малограмотного «лидера», команда которого на протяжении года отбросила нашу Родину на двадцать лет назад.

В частности новая власть продлила еще на полвека оккупацию украинского Крыма иностранными войсками, изнасиловала Конституцию Украины, возобновила и ускорила процессы русификации в образовании и культуре, построила вертикаль власти диктаторского типа, ликвидировала демократические принципы работы Верховной Рады, превратив украинский парламент в машину для узаконивания антинародных решений.

Верховная Рада фактически стала таким себе законопоставочным органом для Партии регионов и, опираясь на «тушечную» монополию, приняла ряд законов, которые нарушают Конституцию Украины и права граждан.

Яркий пример антинародных решений нынешней власти разработанный правительством Азарова Налоговый кодекс, содержание и процедуры обсуждения и принятие которого вызывало возмущение всех сознательных Украинцев.

Вопреки правде и здравому смыслу, опять признана законной деятельность одиозного «РосУкрЭнерго», опять запущена в «работу» печально известная афера «Венко Прикерченское», опять резко увеличено финансирование внутренних силовых структур и прокуратуры, тогда как украинская армия оставлена на голодном пайке.

В школьное образование возвращается идеология, разработанная кремлевскими политологами, в высших учебных заведениях уменьшено количество мест для обучения за счет государства, а независимое тестирование фактически ликвидируется.

В то же время, развернуто преследование известных оппозиционных деятелей Украины. По высосанным из пальца обвинениям арестован Юрий Луценко – принципиальный человек, который, состоя в должности министра МВД передал в Генеральную прокуратуру свыше 8000 (восемь тысяч!) уголовных дел, в которых фигурируют нынешние власть предержащие.

И что с того? А то, что Генпрокуратура, находясь тогда на особом попечении Ющенко, фактически заблокировала все эти дела. Соответственно в настоящее время фигуранты тех дел пытаются что-нибудь «нейтрализовать» Луценко.

«Пришили дело» еще нескольким лицам из правительства Тимошенко, а ее саму чуть ли не ежедневно допрашивают в Генеральной прокуратуре, взяв с нее подписку о невыезде.

Преследования нынешней правящей верхушкой своих политических противников набирают обороты и имеют целью запугать общество, затушить стремление граждан к справедливости. Ложь стала обычным инструментом государственной политики.

Донецкий клан пророссийских олигархов, игнорируя права оппозиции, монополизировал власть в Украине, на всех уровнях расставив своих людей. При этом, как показали местные выборы, регионалы не гнушались ничем, чтобы подмять под себя руководство сельскими, поселковыми и районными Советами.

Но главным и не самым очевидным показателем ли разрушительной деятельности нынешней власти «профессионалов», продолжает оставаться уровень цен, что лишь на протяжении июня-сентября выросли по значительной части товаров ежедневного потребления на 30-35 процентов.

Нынешняя власть – это власть капиталистов, которые действуют исключительно в собственных интересах, игнорируя жизненные потребности общества. Достаточно напомнить, что государственным бюджетом на 2011 год предусмотрено выделить всего 6 (шесть!) процентов на осуществление полномочий местного самоуправления. Это самый низкий показатель в мире!

Вот к чему привела «противсихова» безответственность граждан. Теперь можно бить себя в патриотическую грудь и клясться в любви к своей Родине.

Но никакие горячие слова ничего не стоят, если за ними не стоят решительные действия. Действия, перед началом которых каждый гражданин должен осознать, что именно от него зависит будущее Украины.

Дорогие мои соотечественники! Нужно в конце концов открыть глаза на мир и обидеться не на кого-то, а на себя. Обидеться на свою рабскую покорность, трусость и безответственность мышления. Потому что мышление по принципу «моя хата с краю» нередко приводит к потере этой хаты.

Виталий Корж, народный депутат Украины