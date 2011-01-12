Почему Пискун, Медведько приходили в парламент, а Пшонка - в командировке?

Все предвещало именно такой исход традиционного парламентского дня оппозиции. Сегодня парламентская оппозиция ждала Генпрокурора Виктора Пшонку, который бы отчитался перед парламентариями о массовых арестах членов оппозиции. Это, на самом деле, в ранние времена был достаточно действенный парламентский механизм. На трибуне ВР во времена Кучмы в период кассетного скандала выступал генпрокурор Потебенько, в период демократии - Пискун, ею не пренебрегал Медведько, парламентскую трибуну во все времена (и когда посадили Колесникова, и когда начался педофильный скандал) не смел игнорировать министр внутренних дел Юрий Луценко. И тогда такие выступления были колоссальным эмоциональным напряжением для всех, эта была борьба.

Но сейчас другие времена…

Омбудсмен Нина Карпачева в парламент не пришла. Вроде собирается. Но надо сказать, что когда в 2004 году посадили Бориса Колесникова, она была поактивнее. Пшонка – в командировке. Ему недосуг. Хоть бы уточнил, какие такие более важные дела не позволили ему прийти. Парламентская оппозиция, которая бьется за своих соратников, снова лицезрела и.о. генпрокурора Блаживского.

Любопытно, что перед Блаживским выпустили регионала Ореста Муца (в рамках выступлений представителей парламентских фракций). Он от имени всех жителей Западной Украины поблагодарил Януковича, что он встретил Рождество в Почаевской Лавре. Это, наверное, у них там так в Регионах «извиняются» за то, что забыли греко-католиков вспомнить в рождественском послании. Главное пустить месидж: есть другие, правильные, галичане, которые от всего сердца благодарят, что президент Янукович был в этот праздник со своим народом. Любопытно, кем чувствует себя при этом Кучма, который на Рождество бывал во всех храмах Киева и обедал со всеми иерархами? А Ющенко, который не скрывал своей религиозности?

Потом вышла сменившая имидж на более умеренный Инна Богословская. Она тоном усталой знаменитости призвала оппозицию присоединиться к принятию нужных стране законов.

Ну а после перерыва пришел и.о. генпрокурора. Об чем была его песнь? И.о. Пшонки рассказал, как лихо сажают коррупционеров, как искореняется, невзирая на лица, взяточничество в период новой власти. Невольно подумала, что коррупционеров новая власть таки сажает. В киевские суды передано много дел по чиновникам, но память услужливо подсунула сцены вынесения приговоров Диденко во всегда безотказном Печерском суде, и на минуту возникший пиетет пропал. Дальше Блаживский перешел к оппозиционерам. Деловым тоном Блаживский сообщил, что за совершение тяжелых и очень тяжелых преступлений, за нанесение государству многомиллиардных убытков уголовными органами притягиваются: Тимошенко, Филлипчук, Корнийчук, дальше по тексту, все девять арестованных…

Учитывая «тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, намерения повлиять на свидетелей» Диденко, Макаренко, Рудь, Иващенко, Корнийчука, Филлипчука, Луценко решено взять под стражу. «Режимные условия и условия содержания соответствуют требованиям законодательства. Жалоб на условия не поступало». Блаживский заверил, что условия особенно строго проверяются, учитывая высокое служебное положение узников. Досудебное следствие проверила коллегия Генпрокуратуры, в которой приняли участие и вышеупомянутая омбудсман Карпачева и правозащитник Багиров (который в педофильском скандале защищал Полюховича). Такая вот достойная компания решила, что мера пресечения для оппозиции избрана без нарушений. И.о. генпрокурора сказал, что здоровье Луценко нормальное. Дело Тимошенко тоже расследуется «без нарушений». И все остальные дела тоже, по словам чиновника, расследуются. Так прошли 23 минуты почти компартийного отчета о действиях прокуратуры.

Потом последовали вопросы. Шпаргалочные - регионов: «Хватит ли вам мужества довести дела до конца»? - Да, хватит. "Каким образом будут возмещать ущерб эти люди, совершившие преступления?" - На их собственность накладывается арест, но суммы убытки во много раз его превосходят. Но мы стараемся, ищем их счета, раскрываем банковские тайны.

Нешпаргалочные - оппозиции: «Почему вы из всех мер избрали именно содержание под стражей?» - Коллеги, это обусловлено тяжестью преступления и уклонением от следствия... «Мы передали вам материалы про перечисление Азаровым его сыну 150 миллионов гривен, где реакция?» - Мы на все депутатские запросы даем ответы.

Блаживский - идеальная кандидатура для власти. Любой острый вопрос он заглатывал, как панда кунг-фу заглатывает пельмешки. И дело не в том, что он чувствовал свою правоту. Он знал, что у него есть крыша. Он понимал, что ему ничего не будет - его даже похвалят. От него ничего не зависит, он был номинален и вежлив.

Почему отчеты Генпрокуратуры перестали быть событием? Эту тему я обсуждала с коллегами в кулуарах. Кто-то видел ошибку Тимошенко, которая, будучи премьером, вместо того, чтобы самой садить регионалов, договаривалась с ними про «ширку». Кто-то говорил, что во всех силовых структурах нужна люстрация, поскольку они не перестанут лизать власть. А кто-то снова объяснял репрессиями...

После сегодняшнего заседания отдельные нардепы-регионалы шли давать показания в Генпрокуратуру по поводу побоища в ВР. Думаю, им не страшно: Генпрокуратура у нас сейчас, как никогда, спокойна и мотивированна.

Маша Мищенко