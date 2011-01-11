Автобус Одесса-Хуст с 22-мя пассажирами оказался в кювете

В Тернопольской области в кювет вынесло рейсовый автобус Одесса-Хуст с 22 пассажирами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел сегодня в 5.15 на автодороге вблизи села Дарахив Теребовлянского района. По данным спасателей, водитель автобуса «Мерседес» не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет.

Среди пассажиров погибших и травмированных не зафиксировано. На момент прибытия к месту вызова пожарно-спасательного подразделения пассажиры были отправлены в места назначения на попутном транспорте.

Автобус из кювета отбуксирован дежурным караулом Теребовлянского райотдела МЧС.