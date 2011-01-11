Увеличились продажи новых легковых автомобилей в Украине

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2010 году увеличились на 0,19% по сравнению с 2009 годом – до 162,595 тыс. штук.

Об этом говорится в сообщении аналитической группы AUTO-Consulting, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года усилиями всех операторов авторынка удалось реализовать рекордное количество автомобилей за весь 2010 год, когда украинцы купили 17,8 тыс. автомобилей, что на 43% больше, чем в декабре 2009 года.

«Именно благодаря такому результату 2010 год закончился для авторынка в положительной зоне – +0,19% по сравнению с итогами кризисного 2009 года», – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что к концу года на рынке стал ощущаться дефицит автомобилей, а операторы приняли решение массово завозить автомобили уже в 2011 году.

В результате, лидерство по итогам декабря сохранил «АвтоВАЗ», который смог улучшить показатели предыдущих месяцев – продал более 2,9 тыс. автомобилей, что на 5,4% больше, чем в ноябре 2010 года.

Но настоящий рекорд был установлен в салонах ЗАЗа – более 2 тыс. автомобилей и 11,5% рынка. Третий результат у Hyundai с показателем 7,9% рынка. Стабильно пользовались спросом Toyota, особенно внедорожники, спрос на которые подогрели зима и акции. Renault весь 2010 год набирал обороты, а в декабре дилеры смогли реализовать более 1 тыс. автомобилей и занять пятое место на рынке. Нарастили продажи и в дилерской сети Skoda.

Единственный, кто не смог выдержать высокий темп предыдущих месяцев в ТОП-10, – это Ford, так как в его дилерской сети попросту закончились популярные модели по привлекательным ценам.

Довольно мощно финишировали в 2010 году Chevrolet, Mitsubishi и Nissan, увеличив свои продажи на 13-16%.

В сообщении также отмечается, что предновогодняя лихорадка опустошила склады и дилеров рremium-автомобилей, среди которых зафиксирован рост у Lexus, Mercedes-Benz и Audi, а покупателей Land Rover стало на 120% больше. Но и среди дорогих автомобилей к концу месяца стал намечаться дефицит.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине было продано 162,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 74% меньше, чем в 2008 году. В 2010 году эксперты прогнозировали объем авторынка в размере 150-170 тыс. единиц.

В 2011 году, по оценкам экспертов, рынок легковых автомобилей в Украине может вырасти на 15-20% по сравнению с 2010 годом.