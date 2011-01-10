Мавроди запускает новую МММ, теперь электронную
22:53, 10 января 2011Разное
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"Я ни к чему не прикоснусь"
Основатель скандально известной системы "МММ" Сергей Мавроди, отсидевший срок за обман миллионов вкладчиков, объявил о запуске новой финансовой системы МММ-2011.
Мавроди разместил в своем блоге видеоролик, в котором сообщил, что проект МММ-2011 "Мы Можем Многое" стартует во вторник, 11 января.
По его словам, сам он не будет иметь отношения к деньгам. "Все операции будут происходить между вкладчиками. Я ни к чему не прикоснусь. Я не имею права на это. Я только буду руководить процессом", - заявил Мавроди.
При этом все вклады и переводы будут осуществляться в системе электронных денег.
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