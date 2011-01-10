Около тысячи школьников с востока и юга провели Рождество на Львовщине

Во время всеукраинской акции «Восток-Запад вместе” («Празднуем Рождество вместе») Львовскую область посетили около 1 тыс. учеников и работников образовательной сферы из Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областей, Киева, Нежина, Харькова, Запорожья, Кривого Рога и АР Крым.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении образования и науки Львовской областной государственной администрации.

По их данным, школьники с востока и юга проживали в галицких семьях, а также туристско-краеведческих центрах.

Во время пребывания во Львовской области ученические делегации приобщались к украинским рождественским традициям в Галичине, принимали участие в Святой вечере, колядовали, посещали праздничные богослужения и Божественные литургии в храмах области.

Для гостей были организованы экскурсии в Олесский, Золочевский, Подгорецкий замки Львовской области.