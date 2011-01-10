В Лисичанске могут закрыть единственную украинскую школу?

Луганская областная организация Украинской народной партии обратилась к городскому председателю Лисичанска Сергею ДУНАЕВУ с призывом не закрывать единственную украиноязычную школу в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, в лисичанской школе № 3 учатся дети с проблемами зрения, с диагнозом ДЦП и другие.

«В этой школе учатся дети не только из Лисичанска, но и из близлежащих поселков» подчеркнули в УНП. Школа существует с 1936 года. В 1991 году она стала единственной украинской школой в городе и получила статус национальной.

Но, по словам авторов письма, «с приходом антиукраинской власти ситуация в Украине с изучением украинского языка ухудшается». «Так, в Донецкой области сокращается количество классов с украинским языком обучения; а в Луганской области вообще закрываются школы», - констатировали в УНП.