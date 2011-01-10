СМИ: Япония сама расследовала, как Тимошенко потратила киотские деньги

Японские власти провели собственное расследование использования средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола, и выяснили, что 319,9 миллионов евро были использованы правительством Юлии ТИМОШЕНКО по целевому назначению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом пишет итальянская газета «Il Legno Storto».

По данным издания, расследования показали, что 319,9 миллионов евро «были использованы по целевому назначению, а совсем не для светских выходов, как это утверждают Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер Николай АЗАРОВ».

«Это доказательство пришлось не по нраву следственной комиссии, которая находилась в мрачном настроении уже в самом начале допроса ТИМОШЕНКО», - говорится в статье.

В материале отмечается, что может быть отклонена просьба Ю.ТИМОШЕНКО разрешить ей поехать в Брюссель на конгресс Европейской народной партии.

«Обвиненная в использовании киотских фондов для выплаты пенсий в момент кризиса и для некорректного приобретения 27 машин скорой помощи, Юлия ТИМОШЕНКО получила отказ в праве на выезд из страны. Ежедневно она вынуждена приходить в прокуратуру, чтобы поставить свою подпись», - пишет «Il Legno Storto».

«Душа Оранжевой революции должна изучить 17 томов обвинений в свой адрес», - говорится в статье.

Издание отмечает, что свою поддержку и пожелания хорошего Рождества «души Оранжевой революции» выразил венгерский премьер-министр, очередной Президент Европейского Союза Виктор ОРБАН. Он выразил солидарность от имени ЕС.

Ю.ТИМОШЕНКО – “единственная, которая бескомпромиссно борется за демократическую, справедливую, независимую и европейскую Украину”, отмечает итальянское издание «Il Legno Storto».