Пожар на Оболони: среди погибших - двухлетний ребенок

Сегодня в 1.06 в Оболонском районе Киева на территории дачного кооператива в частном жилом доме возник пожар.

Вследствие пожара погибли три человека, в том числе ребенок 2008 г.р., сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар самоликвидировался. Его пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.