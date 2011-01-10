Пожар на Оболони: среди погибших - двухлетний ребенок
09:30, 10 января 2011Разное
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Трагедия произошла ночью
Сегодня в 1.06 в Оболонском районе Киева на территории дачного кооператива в частном жилом доме возник пожар.
Вследствие пожара погибли три человека, в том числе ребенок 2008 г.р., сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар самоликвидировался. Его пожара устанавливается.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.
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