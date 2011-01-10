50-дневный фестиваль распродаж начинается в Корее

Одно из крупнейших событий в Южной Корее - фестиваль распродаж Korea Grand Sale 2011 - пройдет с 10 января по 28 февраля 2011 года в рамках кампании Visit Korea 2010-2012, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную организацию туризма Кореи.

Во время 50-дневного фестиваля страна превратится в пункт назначения для множества шопинг-туристов.

Более 13 тысяч магазинов в Республике Корее предоставят иностранным посетителям специальные цены со скидками до 50%.

Масштаб мероприятия утроится по сравнению с прошедшей в Сеуле летней кампанией. В фестивале примут участие четыре самых крупных универмага ("Галерея", "Шинсеге", "Хендэ", "Лотте"), оптовые склады и магазины беспошлинной торговли, которые предложат разнообразные скидки.

Дополнительные скидки предоставят более чем 30 участвующих в мероприятии гостиниц, ресторанов, центров красоты, а также музеи и тематические парки, такие как Lotte World и Everland. В некоторых отелях иностранным путешественникам, забронировавшим более трех ночей, одна ночь будет предоставляться бесплатно. В акции примут участие лучшие международные отели Кореи, такие как Shilla Hotel и The Westin Chosun.