Умер генеральный конструктор ОАО "Туполев"

Генеральный конструктор ОАО "Туполев" Игорь Шевчук скончался вечером 6 января, не дожив трех недель до 58-летия. По заключению врачей, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Игорь Сергеевич Шевчук, сообщает ИТАР-ТАСС - уроженец Белоруссии, выпускник моторостроительного факультета МАИ - авиаконструктор, руководитель и организатор современного авиационного производства, генеральный конструктор ОАО "Туполев", заслуженный конструктор Российской Федерации, почетный авиастроитель, лауреат Государственной премии Российской Федерации.

В ОКБ Туполева работал с 1976 года. Занимался разработкой конструкций, вопросами прочности, внедрением в опытное и серийное производство самолетов Ту-144, Ту-204, Ту-334, Ту-160, Ту-155 и других.