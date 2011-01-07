Водитель "жигулей" сбил трех патрульных

В Харькове вечером 6 января водитель автомобиля “ВАЗ” совершил наезд на трех военнослужащих Внутренних войск МВД Украины, которые осуществляли патрулирование прилегающей территории.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в результате наезда трое военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данным пресс-службы прокуратуры, 27-летний водитель автомобиля в ДТП не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения). По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Следствие проводит прокуратура Орджоникидзевского района Харькова. Дело находится на контроле руководства прокуратуры Харьковской области.