Водитель "жигулей" сбил трех патрульных
Статья 286 Уголовного кодекса
В Харькове вечером 6 января водитель автомобиля “ВАЗ” совершил наезд на трех военнослужащих Внутренних войск МВД Украины, которые осуществляли патрулирование прилегающей территории.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в результате наезда трое военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
По данным пресс-службы прокуратуры, 27-летний водитель автомобиля в ДТП не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения). По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
Следствие проводит прокуратура Орджоникидзевского района Харькова. Дело находится на контроле руководства прокуратуры Харьковской области.