Молодежную сборную России по хоккею в США не пустили в самолет

Молодежную сборную России по хоккею, завоевавшую в среду титул чемпиона мира в финальном поединке с командой Канады, не пустили на борт самолета в аэропорту города Баффало (США), где проходил турнир, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.

В свою очередь, представитель американской авиакомпании "Дельта", на рейс которой были куплены билеты российской "молодежки", подтвердила журналистам, что около 06.00 тридцати пассажирам было отказано в посадке на рейс Баффало - Атланта, однако она отказалась уточнить, были ли эти пассажиры хоккеистами. "Экипаж рейса Баффало - Атланта отказал в посадке 30 пассажирам из-за недисциплинированного поведения. Это было сделано в целях обеспечения безопасности полета. Им перебронируют места на последующие рейсы", - сказала она.

По данным представителя аэропорта, команду попросили покинуть самолет уже после того, как россияне вошли на борт, с самолета сняли 32 пассажира. По его словам, после этого команда покинула терминал аэропорта на автобусе.

Как сообщил агентству "Р-Спорт" источник в российской команде, делегация вернулась в гостиницу, где жила во время проведения турнира. Сборная России должна была вылететь из Баффало в Атланту, затем в Нью-Йорке, откуда был запланирован рейс в Москву, сообщает интернет-портал Buffalonews.com.

Российская молодежная сборная вчера обыграла канадцев в труднейшем финале мирового первенства со счетом 5:3, проигрывая после двух периодов 0:3.