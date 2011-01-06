Рабочий закурил, когда сливал топливо из грузовика

В Виннице в результате взрыва топливного бака грузовика травмирован 22-летний мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Происшествие произошло на территории одного из частных предприятий областного центра из-за неосторожности рабочих, которые ремонтировали автомобиль FAW.

По предварительным данным, удаляя из топливного бака остатки дизтоплива со льдом и водой, мужчина зажег сигарету и выбросил спичку, которая случайно попала на вылитую горючую смесь.

Произошел взрыв с последующим разрывом топливного бака, в результате которого и травмирован 22-летний мужчина. Пострадавший с повреждениями и ожогами госпитализирован в областную больницу.

Подробности происшествия сейчас выясняют правоохранители.