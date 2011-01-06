86% украинских «инвестиций» на Кипр ушло из Донецкой области

Данные по объемам прямых иностранных инвестиций в Украину за последний квартал прошлого года и, соответственно, за весь минувший год будут обнародованы Государственной службой статистики еще не скоро. Однако определенные итоги можно подвести, отталкиваясь от нерадостных показателей за 9 месяцев и некоторых, четко проявившихся в прошлом году, негативных тенденций в этой сфере.

Ни количеством, ни качеством

Если верить официальной статистике, по состоянию на 1 октября прошлого года суммарный с начала инвестирования объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 42 511,9 млн. долл., тогда как на 1 января данная величина равнялась 40 026,8 млн. долл. Следовательно, в течение января-сентября 2010 года в страну поступило 2 481,5 млн. долл. Много это или мало?

Очень мало. Поскольку даже в кризисном 2009 году иностранные инвестиции шли в Украину в более крупных размерах. В частности, за первые 9 месяцев 2009 года соответствующая величина составляла 2 868,2 млн. долл. – или на 15,6% больше, чем за 9 месяцев 2010 года. А за аналогичный период 2008 года прямых иностранных инвестиций поступило в Украину на сумму 8 132,1 млн. долл. – это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, «качество» иностранных инвестиций в Украину в 2010 году существенно ухудшилось по сравнению с предыдущими периодами. Такой вывод можно сделать по динамике показателей прямых инвестиций всего с одной маленькой страны – Кипра.

По состоянию на 1 октября 2010 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину из этого островного государства составил 9 579,1 млн. долл. или 22,5% от всех иностранных инвестиций. Причем, Кипр уже давно вышел на первое место по размерам прямых инвестиций, обогнав в 2007 году Германию (сейчас 2 место по величине инвестиций), еще раньше Россию (4 место) и США (10 место).

Однако для экспертов не секрет, что в действительности инвестиции из Кипра в Украину являются криминогенным капиталом. Причем, большая часть этих денег из Кипра принадлежит украинским бизнесменам, которые ранее вывели в данный оффшор средства из Украины с целью уклонения от уплаты налогов (на Кипре платятся сравнительно маленькие налоги). А затем они «отмывали» свои деньги под видом прямых иностранных инвестиций.

К слову, львиная доля прямых инвестиций из Украины также направляется на Кипр. На этот остров украинские бизнесмены инвестировали на 1 октября прошлого года 6 358,0 млн. долл., что составляет 92,8% от всех инвестиций из страны. Причем, более 86% украинских инвестиций на Кипр ушло из Донецкой области – это, главным образом, средства компании «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей Ринату Ахметову.

Кто они, загадочные киприоты?

Проку для экономики Украины от инвестиций из Кипра, как правило, нет никакой. К примеру, некая кипрская фирма якобы покупает в Украине банк или предприятие, тогда как на самом деле это какой-то украинский бизнесмен покупает имущество сам у себя. Используются же данные лжеинвестиции чаще всего для финансирования избирательных кампаний (в 2010 году в Украине было двое выборов) и на другие цели, далекие от реального бизнеса. Никаких новых рабочих мест, технологий, оборудования и т.д.

Тем не менее, премьер-министр Николай Азаров в декабре прошлого года дал знать, что существованию кипрской «оффшорки» для Украины в обозримом будущем ничего не грозит. Кстати, очень «любят» кипрский оффшор и соседи-россияне. По величине прямых инвестиций в Россию на 1 октября 2010 года Кипр тоже занимает первое место– 57,6 млрд. долл. или 21,6% от всего объема прямых иностранных инвестиций. И что самое примечательное, несмотря на падение общего размера прямых иностранных инвестиций в прошлом году по сравнению с 2009 годом, денег из Кипра поступило в Украину, наоборот, больше.

В частности, за 9 месяцев 2010 года из Кипра в Украину пришло прямых инвестиций на сумму 985,9 млн. долл. (общий объем по состоянию на 1.01.2010 г. – 8 593,2 млн. долл.), а за такой же период 2009 года – 518,8 млн. долл., или в 1,9 раза меньше. Соответственно, все прочие (за вычетом Кипра) прямые иностранные инвестиции в Украину в прошлом году сократились еще существенней по отношению к 2009 году, чем вышеприведенный общий показатель уменьшения: с 2 319,8 млн. долл. до 1495,6 млн. долл., или в 1,6 раза.

Данная картина, мягко говоря, не красит нынешнюю власть в Украине. Поскольку это означает, что «приличные» иностранные инвесторы не хотят нести сюда свои деньги.

Нелюбовь инвесторов

Причины такого отношения к Украине серьезных иностранных инвесторов очевидны. Например, весьма жесткое объяснение по этому поводу озвучил недавно известный польский политик и экономист Марцин Свенцицкий, который уже 5 лет работает в Киеве директором аналитически-консультационного центра «Голубая лента» (по Программе Развития ООН).

«К сожалению, заинтересованность инвесторов вложением средств в Украину достаточно умеренная. Причины, - большая коррупция, суды не совсем независимые, опасность неожиданной утраты своей собственности, отсутствие возможности купить землю, - инвесторы всего этого просто не любят», - заявил он в декабрепрошлого года на варшавской международной конференции «Украина-2010+». Господин Свенцицкий уточнил, что «инвесторы утратили интерес к стране, где тяжелее всего делать бизнес, где наибольшая бюрократия и огромная коррупция, то есть это собственно Украина»…

Как видим, польский эксперт (кстати, в Польшу в 2010 году поступило прямых иностранных инвестиций примерно в 4 раза больше, чем в Украину) на первое место среди причин, препятствующих поступлению иностранных инвестиций в Украину, поставил коррупцию.

Коррупция побеждает

В этом плане стоит напомнить, что согласно недавно опубликованным Международной организацией Transparency International исследованиям «Барометр мировой коррупции за 2010 год», в прошлом году в Украине очень сильно вырос уровень взяточничества. Если в 2009 году взятки давали 21% украинцев, то в 2010 году (данные на ноябрь-месяц) таких оказалосьуже 34%.

Некрасиво у украинской власти вышло и в ситуации с антикоррупционными законами. Так, 4 января этого года Виктор Янукович подписал закон, которым признаются утратившими силу 3 антикоррупционных закона: «О принципах предупреждения и противодействия коррупции»; «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения".

Введение в действие указанных законов, которые должны были нанести мощный удар по коррупции в стране, ранее дважды переносилось, а теперь они оказались и вовсе выброшенными на свалку. Взамен Президент предложил свой законопроект «Об основах предупреждения и противодействия коррупции в Украине», который был принят Верховной Радой только 23 декабря прошлого года, да и то лишь в первом чтении. К тому же, в нем отсутствует столь важнейшая антикоррупционная мера, присутствующая в аннулированном пакете законов, как необходимость обязательной декларации доходов и расходов не только государственными чиновниками, но и их родственниками. А без этой нормы реальная борьба с коррупцией невозможна.

Предсказуемая приватизация

Особо нужно сказать о сомнительной - с точки зрения честности конкуренции - приватизации в Украине в 2010 году, что также не могло не сказаться негативно на инвестиционном климате. По мнению большинства экспертов, приватизация в прошлом году была далекой от прозрачности.

В частности, вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко назвалнесколько самых громких приватизационных скандалов при нынешней власти: «Первый – продажа в мае «Лугансктепловоза» с немотивированным недопуском потенциального участника к конкурсу, с последующей отменой судом результатов приватизации. Второй – продажа в ноябре северодонецкого «Азота» без конкурса (информация о продаже была обнародована через три недели после самой продажи, хотя объявление о ней должно быть официально сделано Фондом госимущества не менее чем за 60 дней до дня продажи), по цене, на 30% ниже номинальной стоимости акций. Третье – запланированная продажа авиакомпании «Международные авиалинии Украины» – адресная продажа госпакета акций, по всей видимости, заранее определенному покупателю».

О нечестности приватизации в 2010 году рассказал также на прошлой неделе в эфире «5 канала» экс-глава ФГИУ, депутат из фракции «НУ-НС» Александр Бондарь. Мало того, он заявил, что может поименно назвать украинских бизнесменов, которым достанутся намеченные на приватизацию объекты в 2011 году – то есть, «прихватизация» продолжится и дальше. Причем, присутствовавший в студии парламентарий из фракции Партии регионов Анатолий Кинах «дипломатично» не прокомментировал данные заявления коллеги.

К этому остается добавить, что позорным провалом в декабре прошлого года стала попытка правительства продать «Укртелеком». Как оказалось, подал заявку на покупку некогда столь привлекательного объекта только один претендент – концерн EPIC (Австрия). Причем, этот единственный желающий приобрести «Укртелеком» предложил за него – вы сейчас будете смеяться - лишь на 10 грн. больше стартовой цены в 10,5 млрд. грн.

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Таким образом, можно утверждать, что по-настоящему бороться с коррупцией и благодаря этому улучшать инвестиционный климат в Украине нынешняя власть не собиралась и не собирается. Именно поэтому в 2010 году в стране рос уровень взяточничества, активизировались «киприоты», а солидные иностранные инвесторы не спешили вводить свои капиталы в Украину.

Игорь Котович