Черновицкий горсовет просит запретить азартные игры в интернет-клубах

Депутаты Черновицкого городского совета обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой внести изменения в законодательство, которые бы сделали невозможной организацию и проведение азартных игр в заведениях по предоставлению компьютерных и Интернет-услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем обращении депутаты обращают внимание руководства государства на то, что действующее законодательство не относит владельцев или арендаторов (пользователей) заведений по предоставлению компьютерных услуг, Интернет-клубов, Интернет-кафе, которые предоставляют доступ к сайтам сети Интернет, где проводятся азартные игры, к организаторам азартных игр, которые осуществляют деятельность по организации и проведению азартных игр с целью получения прибыли.

«Такая законодательно неурегулированная деятельность субъектов хозяйствования не дает возможности правоохранительным и налоговым органам обеспечивать надлежащий контроль за функционированием этих заведений, фиксировать факты нарушений для привлечения субъектов к ответственности», - говорится в обращении депутатов Черновицкого горсовета.