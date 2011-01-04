В поисках «врагов народа»

29 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка тайно собрал в своем ведомстве коллегию, чтобы дать оценку многочисленным упрекам в политическом преследовании оппозиции. Коллегия, на которую не приглашали ни журналистов, ни даже операторов послушных телеканалов, пришла к прогнозируемому выводу об отсутствии политических оснований для ареста бывших руководителей государства.

Общество узнало об их междусобойчике с прокурорами и руководством МВД и СБУ только из пресс-релиза Генеральной прокуратуры. Политический мотив проведения коллегии ГПУ очевиден. Но, возможно, после публикации моей статьи прокуроры соберутся на новую коллегию и постановят, что предыдущая коллегия была проведена исключительно для защиты прав человека (все мы знаем, как зовут этого человека), и никакой политики здесь искать не следует.

Господин Пшонка оказал своему ведомству медвежью услугу. Общество не состоит из наивных дурачков, как кому-то хотелось бы. Официальное опровержение политического характера репрессий против оппозиции будет воспринято по принципу, который давно сформулировал Бисмарк: «ничему не верь, пока не поступит официальное опровержение».

Впрочем, и без официальных опровержений все предельно ясно.

Юлии Тимошенко инкриминируют растрату средств, полученных Украиной по Киотскому протоколу, и нарушения при закупке автомобилей в рамках программы «Сельская медицина». «Растрата» якобы заключалась в том, что экологические деньги были потрачены на выплату пенсий, а автомобили для сельской медицины не были полноценными машинами скорой помощи.

В соответствии со статьей 2 Уголовного кодекса Украины, основанием для уголовной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного этим Кодексом.

Следовательно, выплата пенсий за счет свободных бюджетных средств – законная процедура, которая неоднократно использовалась (в том числе, правительством Януковича) и не имеет прямого отношения к экологическим инвестициям, – отныне является «общественно опасным деянием», не так ли, господа прокуроры? Потому что Госказначейство не списало ни единой копейки со специальных счетов, на которые были переведены экологические деньги, и международный аудит подтвердил это.

А когда в селе врач не имеет возможности даже приехать к тяжело больному – не должно ли правительство обеспечить ему хотя бы обычную машину? Потому что машинами скорой помощи каждое село не обеспечишь, очень дорого...

Даже 1000 специальных медицинских транспортных средств на базе машины "Opel Combo" стали настоящим спасением для пациентов многих, в первую очередь, сельских медицинских учреждений. Лучше уже закупка таких машин, кстати – на кредитные деньги, предоставленные австрийским правительством, – чем миллионы дополнительных гривен из нашего бюджета, которые направила команда Януковича на лечение чиновников в «Феофании». Лучше бы уже профинансировали лечение некоторых «прокурорских» в больнице имени Павлова...

Юлия Тимошенко работала премьер-министром в беспрецедентно тяжелых условиях мирового экономического кризиса. Она контролировала в лучшем случае половину правительства. Президент Ющенко с помощью нормативных актов блокировал правительственные решения, в том числе – через Совет национальной безопасности и обороны Украины, секретарем которой до сих пор работает соратник Януковича Раиса Богатырева. Свою лепту борьбы против правительства Тимошенко внес и Национальный банк, «детище» двух Викторов. А главные правоохранительные органы, призванные бороться с коррупцией, контролировали Ющенко (СБУ) и Янукович (ГПУ). Интересно, почему тогда они не схватили за руку «преступников», которых репрессируют сейчас?

Выполнение социальных обязательств – одна из главных задач правительства. Даже с точки зрения криминалиста, законные действия правительства Юлии Тимошенко правомерны, к тому же являются мерами, предпринятыми в условиях крайней необходимости. В соответствии со статьей 39 Уголовно-процессуального кодекса не считаются преступлением действия с целью предотвратить еще большую угрозу и которые были совершены для устранения опасности, непосредственно угрожающей общественным интересам или интересам государства. Своевременная выплата пенсий является общественным интересом, ведь, по Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью. Невыплата пенсий поставила бы под угрозу жизнь миллионов людей!

На фоне надуманных обвинений Тимошенко в коррупции действия нынешних правительственных чиновников просто шокируют. Нагло перекачиваются бюджетные средства на счета сына Азарова, Клюева, Близнеца и других. Даже скамейки для метро закупаются у «своих людей» по цене в десятки раз выше их стоимости. Расходы на Евро-2012 растут невероятными темпами, и всем хорошо известно, в карманах лидеров какой правящей партии эти деньги оседают в итоге.

Пока лидера оппозиции часами допрашивают в ГПУ за «общественно опасную» выплату пенсий, интересно посмотреть, что же у наших прокуроров считается безопасным для общества деянием. Для этого достаточно почитать в архиве новостей все сообщения со словосочетанием «не обнаружено состава преступления».

Оказывается, вполне безопасно для общества печатать неучтенные «дополнительные тиражи» бюллетеней на местных выборах и устраивать другие фальсификации. Безопасными для общества признаны действия работников государственной охраны, которые сломали телекамеру «слишком назойливому» журналисту. Летом харьковские прокуроры признали вполне безопасной для общества кровавую расправу над защитниками парка имени Горького. Я почти уверен, что закупку скамеек в метро по 65 тысяч гривен тоже признают безопасной для общества.

У нас юристы привыкли вертеть законом, как дышлом; словосочетание «верховенство права» в стенах карательных милицейско-прокурорских органов давно звучит как анекдот.

Возможно в деятельности Юлии Тимошенко и были какие-то просчеты. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но несмотря на все попытки власти что-то «нарыть» или подтасовать, никакими документами так и не подтверждено, что Тимошенко положила в свои карман хоть копейку государственных денег.

Одиозный прокурор Андрей Вышинский в книжке «Теория судебных доказательств в советском праве» отстаивал принцип полного и всестороннего исследования доказательств, без которого вина подсудимого не может считаться доказанной. Однако применять этот принцип по делам о государственном заговоре он не советовал. Наоборот, советовал цепляться за слова подсудимых и выбивать из них признание («царицу доказательств») любой ценой. За такие теоретические построения, а также за яркое ораторство на процессах «врагов народа» Вышинский получил сталинскую премию.

Прах Вышинского давно покоится в урне в кремлевской стене, но его последователи до сих пор руководствуются принципом политической целесообразности в правосудии. К сожалению, один из этих последователей - действующий генеральный прокурор Виктор Пшонка. И дело даже не в том, что оба в свое время занимали руководящие должности в коммунистической партии Советского Союза. Дело в том, что оба без зазрения совести запятнали честь мундира и пренебрегли законами, когда согласились быть слепым орудиям расправ над оппонентами правящей политической хунты.

Теперь вопрос в том, согласится ли общество стать запуганной и экзальтированной массовкой на «судебных» спектаклях а-ля Вышинский. Бесспорно, люди имеют основания обвинять всех политиков (и тех, что при власти, и тех, что в оппозиции) в бедах нашего государства. Более того – если спросить у себя «Что я сделал для Украины?», виновными окажутся не только политики...

Если оценивать деятельность правительства Юлии Тимошенко с точки зрения мирного времени, безусловно, оценка может быть не слишком высокой. Но если учитывать обстоятельства (мировой экономический кризис и политическую ситуацию в стране), Юлия Тимошенко сделала максимум из того, что могла. Вряд ли кому-то удалось бы больше.

Тимошенко удалось не допустить дефолта Украины, спасти страну от банкротства, своевременно выплачивались пенсии и зарплаты бюджетникам и на исходе своего премьерства обеспечить переход экономики от кризисного падения к росту.

Каким бы не соблазнительным казалось предложение власти забыть все хорошее, а за неурядицы назначить виновных и показательно растерзать в науку потомкам, каждому мыслящему человеку очевидно, что поддаваться этому искушению не стоит и очень опасно.

Потому что принесение жертв с надеждой увеличить урожай в следующем году – это варварская, языческая практика, возвращение к дикости.

Потому что пренебрежение законом и политическая расправа над оппозицией неминуемо развяжет руки силовикам, и завтра они арестуют каждого из нас за любую свободную мысль или смелый поступок.

Нельзя подменять государственное строительство и работу над ошибками архаичным поиском «врагов народа»!

Андрей Павловский, народный депутат