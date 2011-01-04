Сегодня первое в новом году солнечное затмение

Первое частное солнечное затмение из четырех, которые произойдут в 2011 году, состоится сегодня, сообщает РИА "Новости". Увидеть, как тень Луны закрывает Солнце, смогут жители Европы, Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки.

Затмение начнется в 06.40 по Гринвичу, когда полутень Луны коснется земной поверхности на севере Алжира. Затем тень, двигаясь на восток, пройдет через северную Африку, Европу, Ближний Восток до северной Индии и северо-восточной границы Казахстана.

В максимуме затмения, в 08.51 по Гринвичу, Луна закроет солнечный диск на 86%. Эту картину смогут увидеть жители Швеции, Финляндии, Прибалтики и российского Северо-Запада. В Копенгагене фаза затмения достигнет 82,6%, а в Лондоне - 74,7%.

В Москве затмение начнется в 10.38 мск и достигнет максимума в 12.04, когда Луна закроет 81,2% солнечного диска.

Жители Северной Африки и Ближнего Востока смогут наблюдать только, как Луна закроет от 40% до 20% солнечного диска. В Каире будет наблюдаться "половина" затмения - 55,1% , примерна такая же картина будет видна в Иерусалиме и Тегеране. Севернее, в Стамбуле, максимальная фаза затмения достигнет 71,3%.

Жители Земли смогут в 2011 г. стать свидетелями еще пяти затмений - трех частных солнечных (1 июня, 1 июля, 25 ноября) и двух полных лунных (15 июня и 10 декабря).