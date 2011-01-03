"Хонда" на встречной полосе въехала в маршрутку: один человек погиб
14:21, 03 января 2011Разное
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Трагедия во Львовской области
Во Львовской области водитель автомобиля «Нonda Сivic» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси, в результате чего один человек погиб, два травмированы.
Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, в Золочевском районе неподалёку с.Червоне 22-летний водитель автомобиля «Нonda Сivic» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси (автобус) сообщением «Золочев-Львов».
В результате ДТП два пассажира автомобиля с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, а еще одна 25-летняя пассажирка «Хонды» от полученных травм погибла на месте происшествия.
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